Данилов: Украина найдет решение проблем на фронте

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что нехватка снарядов, восполнение резервов и ракетные удары россиян являются главными проблемами на фронте в Украине. Об этом он написал в соцсети X (Twitter), сообщает Лига.net.

По его словам, формула мира президента Владимира Зеленского не имеет альтернативы, а пока не будет наказания для режима Владимира Путина, то никаких контактов с Кремлем ждать не стоит.



Он отметил, что восстановление территориальной целостности Украины — это безальтернативная позиция для начала любых переговоров.

Данилов заявил, что ситуация на фронте сложная, но все "развивается в стремительной динамике",

"Украина найдет ответы на возникающие вызовы – и со снарядным голодом, и с пополнением резервов, и с российским ракетным террором. Запад, в свою очередь, пройдет все необходимые демократические процедуры и связанные с ними сложности, перестроит экономику, изменит стратегии и подходы и разберется с российской экономикой, которая равна бюджету одного американского штата" , — написал секретарь СНБО.

Чиновник признал, что украинский народ устал от войны, но все равно будет продолжать борьбу, а россиянам не удастся деморализовать общество изнутри.

Также он подчеркнул, что усилия международных посредников необходимо направить на возвращение России к международному праву и ликвидацию источников поставок санкционных товаров военного назначения на территорию РФ.