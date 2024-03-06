Украина готова к ограничению своей торговли с ЕС, но с условием – Минэкономики

Украина готова принять ограничения на свою торговлю с Евросоюзом, чтобы разрешить спор с Польшей, но при этом необходимо также ограничить импорт российской продукции﻿ Об этом заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка сказал в интервью Financial Times, сообщает Деловая столица.

"Может быть, для переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно. Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия" , – сказал Качка.

По его словам, Украина поддерживает ограничения на импорт яиц, птицы и сахара с июня, а также разрешение отдельным странам закрыть свои рынки для украинского зерна, за исключением дальнейшего транзита.

"Мы добровольно прекратили экспорт кукурузы во все пять соседних стран-членов ЕС. Несмотря на это, мы экспортировали еще один новый рекорд — 15 млн тонн кукурузы в 2023 календарном году. Поэтому у нас есть большой спрос в других странаъ. Украина восполнила пробелы в производстве ЕС" , — сказал Качка.

Напомним, 4 марта премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша будет призывать Европейскую комиссию ввести полный запрет на импорт пищевых продуктов из России и Беларуси.