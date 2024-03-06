ГУР уточнило данные о потерях РФ из-за уничтожения корабля "Сергей Котов"

В результате уничтожения корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов" ранены по меньшей мере 27 российских военных.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"По уточненной информации, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей котов" получили ранения различной степени тяжести" , - говорится в сообщении.

По предварительным данным ГУР, безвозвратные потери среди личного состава – 7 моряков.

Напомним, в ночь на 5 марта украинские морские дроны Magura V5 атаковали российский корабль "Сергей Котов" – это один из новейших судов РФ, построенный в 2021 году.