Большинство немцев поддерживают позицию Шольща по Taurus для Украины

Подавляющее большинство населения Германии поддерживает решение канцлера Олафа Шольца отказаться от поставок крылатых ракет Taurus Украине – и оппозиция к поставкам этой системы вооружения за последнее время даже выросла. Об этом свидетельствует недавний опрос, проведенный институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу dpa, сообщает Европейская правда.

Только 28% опрошенных поддерживают предоставление Киеву ракет Бундесвера с радиусом действия 500 километров.

58% – против предоставления этой системы вооружений. Более половины из них (31%) даже принципиально против поддержки Украины немецким оружием. 14% затруднились ответить на вопрос.

Опрос 2169 немцев проводили с 1 по 5 марта, то есть после того, как канцлер четко отказался от поставки крылатых ракет Taurus в понедельник на прошлой неделе.

За отказом Шольца стоит страх, что Германия может быть втянута в войну, если крылатые ракеты попадут по российской территории, или если немецкие солдаты будут размещены в Украине для программирования целей.

Таким образом Шольц задевает за живое население. Согласно опросам YouGov, в течение последних недель оппозиция к поставкам Taurus даже выросла. В начале февраля (опрос со 2 по 6 февраля) 31% все еще были за и только 49% против, когда им задавали тот же вопрос.