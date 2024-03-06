Зеленский встретится с премьером Греции в Одессе – СМИ

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Одессе. Об этом пишет Ekathimerini со ссылкой на источники, сообщает Европейская правда.

Планируют, что эта ранее не анонсированная встреча состоится перед поездкой Мицотакиса в Румынию на двухдневную конференцию Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте.

Ни греческая, ни украинская сторона пока не подтвердили эту информацию.

Ранее Зеленский обсудил с Мицотакисом оборонные потребности Украины.

Перед этим греческие СМИ сообщили, что власти страны распорядились подготовить к передаче Украине пакет оборудования и вооружения, которое больше не используется вооруженными силами Греции.