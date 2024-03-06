"Нафтогаз" запустил новую скважину на 400 тысяч кубометров газа
"Укргаздобыча", которая является частью Группы "Нафтогаз", с начала года запустила четвертую высокодебитную скважину – она добывает около 400 тысяч кубометров газа в сутки, сообщает Экономическая правда.
В "Нафтогазе" отметили, что скважину удалось закончить на 30% быстрее всего за 105 дней.
В январе "Укргаздобыча" запустила в эксплуатацию новую разведывательную скважину на 250 тыс кубометров газа в сутки.
В декабре 2023 года входящая в Группу "Нафтогаз" "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины, которые дают около 200 тысяч кубометров газа в сутки.