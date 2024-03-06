Венгрия против избрания Рютте генсеком НАТО

Венгрия выступает против того, чтобы премьер-министр Нидерландов Марк Рютте возглавил НАТО, когда эта должность освободится в конце 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.﻿, сообщает Лига.net.

"Мы, безусловно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который ранее хотел поставить Венгрию на колени" , – заявил Сийярто.

Он напомнил, что в 2021 году Рютте осудил новое антиЛГБТ-законодательство, введенное премьер-министром Венгрии, заявив, что стране "больше нечего делать в Европейском Союзе".

"Долгосрочная цель – поставить Венгрию на колени в этом вопросе" , – сказал тогда Рютте.

Замечания Сийярто прозвучали за несколько дней до встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с 45 президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

1 ноября 2023 года издание Politico заявило, что Рютте является первым фаворитом на пост главы НАТО после того, как он заявил о своей заинтересованности в этой должности. В то же время, препятствиями для него могут стать три фактора: пол, национальность и низкие затраты на оборону собственной страны.

Также в ноябре журналисты Bloomberg обращали внимание, что Рютте может быть лучше подготовлен, чем другие кандидаты, к борьбе с Трампом, если тот победит на выборах 2024 года — считается, что у Рютте были хорошие связи с Трампом, который угрожал вывести США из военного альянса.