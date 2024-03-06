Венгрия против назначения Рютте генсеком НАТО

Венгрия выступает против того, чтобы премьер-министр Нидерландов Марк Рютте возглавил НАТО, когда эта должность освободится в конце 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, сообщает Лига.net.

"Мы, безусловно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который ранее хотел поставить Венгрию на колени" , – заявил Сийярто.

Он напомнил, что в 2021 году Рютте осудил новое антиЛГБТ-законодательство, введенное премьер-министром Венгрии, заявив, что стране "больше нечего делать в Европейском Союзе".

"Долгосрочная цель – поставить Венгрию на колени в этом вопросе" , – сказал тогда Рютте.

Замечания Сийярто прозвучали за несколько дней до встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с 45 президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

1 ноября 2023 года издание Politico заявило, что Рютте является первым фаворитом на пост главы НАТО после того, как он заявил о своей заинтересованности в этой должности. В то же время, препятствиями для него могут стать три фактора: пол, национальность и низкие затраты на оборону собственной страны.

Также в ноябре журналисты Bloomberg обращали внимание, что Рютте может быть лучше подготовлен, чем другие кандидаты, к борьбе с Трампом, если тот победит на выборах 2024 года — считается, что у Рютте были хорошие связи с Трампом, который угрожал вывести США из военного альянса.