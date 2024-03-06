В Варшаве фермеры начали масштабную акцию протеста

В польской столице Варшаве в среду 6 марта началась масштабная акция протеста фермеров, сообщает Европейская правда.

В 11:00 фермеры начали акцию перед офисом премьер-министра, что повлекло за собой усложнение движения транспорта по всему городу. Подъездные пути в столицу также заблокированы.

Еще до начала забастовки появилась информация о первых инцидентах, связанных с массовым присутствием фермеров в столице. Среди прочего, перед зданием канцелярии премьер-министра были подожжены шины, а также гроб, который символизировал польское сельское хозяйство.

По сообщениям журналистов Polsat News, фермеры несут антиукраинские плакаты.

"Мы здесь, чтобы рассказать премьер-министру о том, что нам болит, о чем он должен знать. Зеленый курс, все, что с ним связано, и защита польских границ от наплыва неконтролируемых продуктов из Украины, России и Беларуси. Это то, что нам болит… Этот Зеленый курс – это конец для нас всех. Если правительство не защитит нас, мы пропадем. Польша исчезнет. Мы все объединены вместе. В единстве – сила, мы не позволим разделить фермеров" , – сказал один из лидеров протеста во время своего выступления.

По данным СМИ, фермерам не разрешили въехать в Варшаву с тракторами – были установлены заграждения и шипы, чтобы помешать фермерам въехать в столицу.

После выступлений демонстранты направились к зданию Сейма – фермеры потребуют, чтобы к ним вышел спикер Шимон Головня.