Американские военные уничтожили 10 ударных средств хуситов

Вооруженные силы Соединенных Штатов уничтожили 10 ударных средств повстанцев-хуситов, после того, как поддерживаемые Ираном боевики открыли огонь по кораблю ВМС США в Красном море.﻿ Об этом заявили в Центральном командовании армии США (CENTCOM), сообщает Европейская правда.

В заявлении CENTCOM говорится, что силы США сбили одну противокорабельную баллистическую ракету и три беспилотника, запущенные из подконтрольных хуситам районов Йемена в направлении эсминца ВМС США USS Carney. Никто не пострадал, а корабль избежал повреждений.

Позже во вторник американские военные заявили, что уничтожили еще три противокорабельные ракеты и три морских дрона в районах Йемена, подконтрольных хуситам.

В сообщении говорится, что силы CENTCOM идентифицировали ударные цели и определили, что они представляют непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.