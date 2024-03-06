Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "демократия" в России самая лучшая, и ее продолжат строить дальше, сообщает Украинская правда.

Об этом Песков заявил на "всемирном фестивале молодежи".

"Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждения о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия самая лучшая, и мы будем строить ее дальше" , – сказал пресс-секретарь Путина.

Также он добавил, что Россия будем всегда оставаться "открытой ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям".