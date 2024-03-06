Vodafone также получит новый код для номеров

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), выдала мобильному оператору "Водафон Украина" (Vodafone) разрешение на пользование кодом сети назначения 75 (+380 75), сообщает Экономическая правда.

"Комиссия приняла решение выдать ЧАО "ВФ Украина" разрешение на пользование кодом сети назначения "75" для сети мобильной связи с абонентской емкостью 10 млн негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на пять лет" , - говорится в сообщении по итогам заседания регулятора.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), выдала крупнейшему украинскому мобильному оператору "Киевстар" разрешение на пользование кодом сети назначения 77 (+380 77).