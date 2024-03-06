В ГПСУ рассказали о ситуации на польской границе в среду
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков в пункты пропуска на границе с Украиной, пропуская по несколько грузовых транспортных средств. В очередях стоят 2300 грузовиков. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.
"По-прежнему блокировка осуществляется на 6 пунктах пропуска. По состоянию на утро в очередях стоят 2300 грузовиков, ожидающих въезда в Украину", - сказал он.
Спикер добавил, что с пятницы польские протестующие вообще не пропускали грузовики в обоих направлениях по пункту пропуска "Шегини", в понедельник поступила информация, что протестующие решили пропускать в сторону Украины по 12 автомобилей однократно раз в 12 часов. Таким образом, границу пересекло по 60 грузовиков в обоих направлениях. Это очень низкие показатели, отметил Демченко.
По его словам, польские фермеры не пропускают автомобили, следующие из Украины на въезд в Польшу, через пункт пропуска "Ягодин". Из Польши пропускают очень медленно. За вчера было пропущено всего 70 грузовиков в этом направлении, сообщил он.
Легковые и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается, уточнил Демченко.
По словам Демченко, очереди из грузовиков из-за блокирования польской границы растут по другим направлениям. Так, на утро в очередях на других участках границы стоят более 2 тысяч грузовиков.
"Фиксируем очереди из грузовиков в сторону Украины по трем направлениям - напротив ПП "Ужгород" - это граница со Словакией. По состоянию на утро около 600 грузовиков ожидают. Напротив ПП "Тиса" - это граница с Венгрией в сторону Украины - утром ожидало около 100. И еще более 400 грузовиков - напротив ПП "Дьяково", это граница с Румынией", - сообщил спикер.
Он отметил, что в этих пунктах пропуска движение происходит интенсивное, но из-за блокирования движения на польском участке водители и перевозчики ищут все возможные альтернативные направления, где они могут осуществить пересечение границы.
Демченко пояснил, что водители и перевозчики, перевозя грузы, должны привязываться к какому-либо конкретному пункту пропуска, имея уже документы на груз, который необходимо провезти через ту или иную таможню. Поэтому нужно учитывать, что блокировка продолжается, и "если раньше в открытых источниках мы видели заявления, что они будут блокироваться до 10 марта, то сейчас распространяется информация, что они продлят свои действия вплоть до апреля".
"Поэтому не могу сказать, что этот вопрос решится в ближайшее время", – добавил Демченко.