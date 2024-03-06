В ГПСУ рассказали о ситуации на польской границе в среду

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков в пункты пропуска на границе с Украиной, пропуская по несколько грузовых транспортных средств. В очередях стоят 2300 грузовиков. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"По-прежнему блокировка осуществляется на 6 пунктах пропуска. По состоянию на утро в очередях стоят 2300 грузовиков, ожидающих въезда в Украину" , - сказал он.

Спикер добавил, что с пятницы польские протестующие вообще не пропускали грузовики в обоих направлениях по пункту пропуска "Шегини", в понедельник поступила информация, что протестующие решили пропускать в сторону Украины по 12 автомобилей однократно раз в 12 часов. Таким образом, границу пересекло по 60 грузовиков в обоих направлениях. Это очень низкие показатели, отметил Демченко.

По его словам, польские фермеры не пропускают автомобили, следующие из Украины на въезд в Польшу, через пункт пропуска "Ягодин". Из Польши пропускают очень медленно. За вчера было пропущено всего 70 грузовиков в этом направлении, сообщил он.

Легковые и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается, уточнил Демченко.

По словам Демченко, очереди из грузовиков из-за блокирования польской границы растут по другим направлениям. Так, на утро в очередях на других участках границы стоят более 2 тысяч грузовиков.

"Фиксируем очереди из грузовиков в сторону Украины по трем направлениям - напротив ПП "Ужгород" - это граница со Словакией. По состоянию на утро около 600 грузовиков ожидают. Напротив ПП "Тиса" - это граница с Венгрией в сторону Украины - утром ожидало около 100. И еще более 400 грузовиков - напротив ПП "Дьяково", это граница с Румынией" , - сообщил спикер.

Он отметил, что в этих пунктах пропуска движение происходит интенсивное, но из-за блокирования движения на польском участке водители и перевозчики ищут все возможные альтернативные направления, где они могут осуществить пересечение границы.

Демченко пояснил, что водители и перевозчики, перевозя грузы, должны привязываться к какому-либо конкретному пункту пропуска, имея уже документы на груз, который необходимо провезти через ту или иную таможню. Поэтому нужно учитывать, что блокировка продолжается, и "если раньше в открытых источниках мы видели заявления, что они будут блокироваться до 10 марта, то сейчас распространяется информация, что они продлят свои действия вплоть до апреля".