Конгрессмены США призвали Остина передать Украине ракеты ATACMS

Группа американских конгрессменов от обеих партий после встречи с украинской делегацией в Мюнхене по просьбе последней обратилась к министру обороны США Ллойду Остину с призывом передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.﻿ Копию заявления конгрессменов опубликовал народный депутат Украины Егор Чернев из комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, сообщает Европейская правда.

В своем заявлении конгрессмены не только призывают передать Киеву ракеты ATACMS, но также просят главу Пентагона помочь решить проблему нехватки боеприпасов для Украины и дать подробное объяснение причин, если существуют препятствия для немедленного выполнения этих запросов или их рассмотрения.

Документ подписали члены Палаты представителей Майкл Тернер, Джеральд Коннолли, Бретт Гатри, Линда Санчез, Нил Данн, Брендан Бойл, Энн Вагнер, Рик Ларсен, Брайан Фицпатрик, Дональд Норкросс и Рич Маккормик.

"Надеюсь, после предоставления Украине ракет ATACMS у (канцлера Германии Олафа) Шольца не останется ни аргументов против, ни пространства для маневра. Если ему нужен какой-то дополнительный сигнал – попробуем его обеспечить" , – отметил нардеп.

В комментариях к посту он уточнил, что речь идет о ракетах, летящих почти на 300 км, тогда как ранее Украина получала старые модели ATACMS с дальностью 165 км.

По его словам, в прошлый раз именно так сработала схема с танками Leopard, которые Украина получила от Германии после анонса передачи Соединенными Штатами танков Abrams.