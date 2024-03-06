В "Укрэнерго" не ожидают дефицита электроэнергии летом

"Укрэнерго" не ожидает дефицита электроэнергии в Украине летом 2024 года в период проведения ремонтной кампании на атомных электростанциях.﻿ Об этом сказал директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил Зайченко, зима 2024 года была достаточно холодной, был длительный период низких температур около 15 градусов мороза, и атомная энергетика работала на полную мощность 7,5 ГВт, тепловая генерация также работала на максимальной мощности.

По его словам, баланс был достигнут только благодаря высоким уровням воды в Днепре и работе ГЭС.

"Сейчас должна начаться ремонтная кампания по НАЭК "Энергоатом"" , - сказал он.

Главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" отметил, что запланированы ремонты оборудования на атомных электростанциях.