В Сумской области оккупанты впервые применили кассетные авиабомбы

Российские оккупанты впервые атаковали Сумскую область касетными авиабомбами. С воздуха захватчики заминировали два села в Шосткинском районе. Об этом заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

По его словам, ситуация наращивается, в частности, с 1 января значительно увеличилось количество ударов по некоторым средствам поражения, таким, как дроны-камикадзе, ударные дроны.

"Особенно нас беспокоит, увеличилось в несколько раз применение тактической авиации по отношению к управляемым авиабомбам. Кстати, вчера были применены впервые по территории Сумской области кассетные авиационные бомбы" , - отметил глава ОВА.

По данным Артюха, оккупанты с воздуха заминировали два населенных пункта в Шосткинском районе - Старая Гута и Марчихина Буда.