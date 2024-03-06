В Бердянске взорвали автомобиль организатора "выборов Путина", она погибла

В оккупированном Бердянске взорвали одну из организаторов так называемых "выборов" вместе с машиной, в результате полученных травм она умерла.﻿﻿ Об этом заявила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына, сообщает Украинская правда.

"В Бердянске ликвидирована одна из организаторов псевдовыборов. Ориентировочно в микрорайоне Колония сегодня прогремел взрыв. По имеющейся информации, ликвидирована одна из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске.

Инцидент произошел на улице Герцена, 117. Кадры последствий опубликовали пропагандистские источники оккупантов. Когда женщина села в собственную машину, сработало взрывное устройство. От полученных травм она скончалась в больнице" , – говорится в сообщении.

Женщина была членом избирательной комиссии "с правом решающего голоса".

Позже оккупанты подтвердили предварительную версию взрыва - взорвана машина пособницы. По их словам, под машину заложили около полутора килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Сообщается, что женщина погибла от полученных травм.