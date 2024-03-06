В ЕС анонсировали большие уступки для протестующих фермеров

На следующей неделе Европейская комиссия представит новые законодательные предложения для удовлетворения требований фермеров-протестующих. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский в интервью RMF FM, сообщает Европейская правда.

"Будет предложено очень большое уменьшение нагрузки на фермеров" , – пообещал Войцеховский.

ЕС обязуется, что в этом году не будет никаких штрафных санкций для фермеров, которые не придерживаются экологических или климатических стандартов. Это означает, что их прямые выплаты не будут уменьшены.

С другой стороны, между 2025 и 2027 годами, то есть до конца бюджетного периода, будут внесены изменения, которые смягчат существующие требования Европейского зеленого курса – это будут законодательные решения.

"Это будет пакет решений, которые должны снять все опасения фермеров не столько относительно Зеленого курса, сколько относительно его элементов, которые есть в Общей аграрной политике" , – сказал Войцеховский.

Пакет будет включать полный отказ от обязательного залужения 4 процентов земель. Последнее предложение Еврокомиссии предусматривало лишь частичное освобождение от этого обязательства.

Фермеры по-прежнему смогут оставлять землю под паром, но это будет добровольным действием, за которое они будут дополнительно вознаграждаться.

Будут также найдены решения для смягчения строгости севооборота и обязательства использовать озимый покров. Новое предложение будет более гибким и, например, каждая страна сможет сама выбирать период для применения севооборота.

С другой стороны, фермерские хозяйства до 10 гектаров будут освобождены от проверок на соответствие экологическим требованиям. Следовательно, фермеров не будут штрафовать за их несоблюдение. А в Польше фермерские хозяйства размером до 10 га составляют три четверти всех фермерских хозяйств.

Комиссар Войцеховский также предложит расширить возможность предоставления государственной помощи фермерам. Речь идет о помощи, санкционированной Еврокомиссией в связи с войной в Украине. На сегодня фермеры получили 4 миллиарда евро такой поддержки.