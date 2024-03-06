В СБУ показали обновленный морской дрон Sea Baby

Служба безопасности Украины показала тестирование первого морского дрона, изготовленного благодаря масштабному волонтерскому сбору.

Первый образец в этой партии, который СБУ показала во время тестирования, получил название "Авдеевка". Он отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом.

"Sea baby 2024 года выпуска – это дрон нового поколения, усовершенствованный и еще более смертоносный для врага" , – отметили в СБУ.

"Будущее именно по технологическим подходам в войне. СБУ сегодня пытается быть первой в этом направлении, и это реально удается. В рядах службы мы вырастили уникальных специалистов по морским дронам, чтобы и дальше совершенствовать и масштабировать работу по очистке Черного моря от врага. Наша задача: уничтожать оккупантов и приближать Победу" , - отметил глава СБУ Василий Малюк.

В СБУ отмечают, что "Авдеевка" пройдет полный цикл морских испытаний. В процессе команда разработчиков будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, как Sea Baby.

"Новый SeaBaby 2024 имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки более тысячи километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться разное вооружение" , - рассказал "Хантер", бригадный генерал СБУ.

Сбор на новый морской беспилотник организовали фандрейзинговая платформа UNITED24 совместно с monobank и Олегом Гороховским, волонтерами Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым. Удалось собрать почти 300 миллионов гривен на 35 морских дронов СБУ Sea Baby.