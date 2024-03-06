СМИ: Россия ударила по Одессе во время визита в город премьера Греции

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе, когда город посещал с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении греческого издания Protothema.

Издание утверждает, что целью российских войск был кортеж президента Украины Владимира Зеленского – взрыв произошел, когда он находился в 150 метрах от места пребывания греческой делегации во главе с Мицотакисом.

Источники издания утверждения, что никто из греческой делегации не пострадал.

"Нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации" , – заявили официальные правительственные источники.

"Мы все в порядке" , – сказал ранее в комментарии изданию государственный министр Греции Ставрос Папаставру.

Как отмечает издание, мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога.