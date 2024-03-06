Ликвидация организаторки "выборов" в Бердянске: появилось видео с места подрыва
В результате сегодняшнего подрыва автомобиля в Бердянске была ликвидирована коллаборантка Елена Ильина. Она занималась организацией "выборов", сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Герцена, 117. Когда женщина села в собственную машину, сработало взрывное устройство. От полученных травм она скончалась в больнице.
Галицина сообщила, что погибшей оказалась Елена Ильина, которая занималась организацией проведения незаконных "выборов".
"Ее сын - Никита Самойленко. В начале оккупации активно поддерживал россиян, отличился публичными выступлениями и стал широко известным. Бывший уборщик получил должность в "администрации оккупантов", - добавила начальница администрации.
Взрывы, связанные с "выборами" в РФ
27 февраля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области раздались взрывы у входа в офис оккупационной партии "Единая Россия". Также они прозвучали и неподалеку от "избирательного участка".
Также 30 августа 2023 во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области также взорвали предвыборный региональный штаб "Единой России".
Напомним, в начале сентября 2022 года аналогичный подрыв штаба "Единой России" произошел и во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.