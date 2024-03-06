Германия оплатит часть снарядов из "чешской" инициативы для Украины

Германия внесет больше 1 млн евро в инициативу Чехии по приобретению артиллерийских снарядов для Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Хебештрайт со ссылкой на Tagesschau.

По его словам, Федеральное правительство внесет "трехзначную миллионную сумму в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины".

Напомним, на Мюнхенской конференции безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна присоединяется к инициативе Чехии в поисках снарядов для Украины.