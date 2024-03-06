Зеленский прокомментировал удар по Одессе во время встречи с Мицотакисом

Россияне сегодня, 6 марта, нанесли ракетный удар по Одессе. Это произошло во время визита президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакиса Мицотакиса, они видели взрыв, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит совместная пресс-конференция Зеленского и Мицотакиса.

"Мы видели сегодня этот удар (по Одессе - ред.). Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно куда бить. Я знаю, что были жертвы. Деталей не знаю, но знаю, что есть погибшие и раненые", - отметил глава государства.

По его словам, россияне ударили по Одессе во время визита международных гостей из Греции. Но оккупантам все равно - они или сошли с ума, или не контролируют свою армию.

Зеленский подчеркнул, что такие удары говорят о необходимости усилить защиту. В первую очередь это касается противовоздушной обороны.

Он рассказал, что Украина "усиливается понемногу, но медленее, чем хотелось бы".

В свою очередь премьер Греции рассказал, что Россия нанесла ракетный удар, когда он с Зеленским находился в порту Одессы.

"В конце визита (в порт - ред.) мы услышали сигнал воздушной тревоги и мощные взрывы рядом с нами. Это поразительный опыт, мы понимаем, что эта война касается всех и не жалует никого", - подчеркнул Мицотакис.

Слухи об ударе по колонне Зеленского

Напомним, сегодня, 6 марта, греческое издание Prototema написало о том, что колонна президента Украины Владимира Зеленского, которая находилась рядом с греческой делегацией во главе с премьером Кириакисом Мицотакисом, якобы подверглась ракетному удару в Одессе.

При этом один из греческих чиновников Ставрос Папаставру, который входил в состав греческой делегации, рассказал изданию, что "все впорядке".

Напомним, в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала широкомасштабного вторжения РФ спецслужбы предупредили как минимум 5-6 покушения на его жизнь.