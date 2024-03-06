Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности
Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения о гарантиях безопасности и нашего сотрудничества, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
"Я рад сказать, что мы с Грецией начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности и нашему сотрудничеству. Я надеюсь, что вскоре наши команды подготовят соглашение для подписания. Мы должны зафиксировать в нем достигнутый уровень сотрудничества на этот год и на последующие", - заявил президент.
Гарантии безопасности для Украины
На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.
В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.
Среди стран, которые подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:
- Британия;
- Канада;
- Германия;
- Франция;
- Дания;
- Италия;
- Нидерланды.