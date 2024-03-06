Главный конкурент Трампа выходит из президентской гонки
Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли официально подтвердила, что выходит из борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии, сообщает Европейская правда.
Ее заявление приводит CNN.
"Пришло время приостановить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы американцы услышали свои голоса. Я это сделала. Я ни о чем не жалею", – сказала Хейли.
Она добавила, что продолжит "использовать свой голос для того, во что верю".
Таким образом единственным кандидатом от Республиканской партии, который будет бороться за президентский пост, остался экс-глава Белого дома Дональд Трамп.
Свое заявление Хейли сделала на следующий день после "супервторника", когда она выиграла только в Вермонте из 15 штатов, где проходили праймериз от Республиканской партии.
Ранее Никки Хейли выиграла только одно предварительное голосование – в Вашингтоне, округ Колумбия.
Перед этим Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года по крайней мере до праймериз в "супервторник" 5 марта.
Также она заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа, если тот выиграет номинацию от Республиканской партии.