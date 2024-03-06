Глава Евросовета раскритиковал Россию из-за ракетного удара по Одессе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель резко раскритиковал Россию из-за ракетного удара по Одессе в тот день, когда там с визитом находились президент Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter (X).

По словам Мишеля, российская атака на Одессу во время пребывания там лидеров Украины и Греции "является еще одним признаком трусливой тактики России в ее агрессивной войне против Украины".

"Это достойно осуждения и даже более низко, чем Кремль поступает обычно. Полная поддержка Украины и ее храброго народа со стороны ЕС не пошатнется", – подчеркнул председатель Евросовета.

Мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали, что никто из греческой делегации не пострадал.

Позже греческий премьер рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту.