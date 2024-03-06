ОВА: Российские войска атаковали Херсон и Берислав, есть раненые

Российская армия 6 марта атаковала Херсон и Берислав, известно о трех раненых, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Из-за сброса взрывного предмета с дрона в собственные дома в Бериславе пострадали супруги. 59-летний мужчина и его супруга, 58 лет, получили взрывные травмы и контузии.

Также днем ​​оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона.

"На собственном дворе травмы получила 45-летняя женщина. У нее ранение ноги".