Спикер ОСУВ "Таврия" показал укрепления на Авдеевском направлении

Спикер оперативно-стратегической группировки "Таврия" обнародовал фото инженерно-фортификационных сооружений на Авдеевском направлении и призвал всех в своих оценках "руководствоваться не политическими симпатиями, а фактами", сообщает Украинская правда.

﻿Об этом сообщил Лиховий в Facebook.

Спикер ОСУВ говорит, что за последнюю неделю лично побывал на оборонительных укреплениях. Это были четыре разные точки на Авдеевском направлении. В частности в 2 км до тогдашней линии боевого соприкосновения, в "красной зоне".

По словам Лиховия, в значительной степени укрепления уже построены. Частично (чуть дальше от передовой) их еще строят. В зависимости от линии, это делают ОВА (областные администрации), гражданские подрядчики - строительные компании; ГССТ (Государственная специальная служба транспорта); инженерные части Сил поддержки ВСУ, инженерные подразделения механизированных и мотопехотных бригад.

"Были и есть определенные организационные сложности. Нехватка людей, средств, некоторых материалов и вооружений, близость линии фронта, инерция и промедление, бюрократия, демократия, в конце концов, поля - они же чьи-то. Но есть и результат. Его можно потрогать, почувствовать, в конце концов, залезть в него и спрятаться от обстрелов" , - говорит спикер ОСГВ.

Он утверждает, что активные работы по строительству укреплений начались в декабре 2023 года, и велись еще до выхода украинских войск из Авдеевки, а после вывода - стали более активными.

В то же время следует понимать: в прошлом году проходила наступательная операция Сил обороны, и, по словам Лиховия, "военным было немного не до сооружения своих ИФС (инженерно-фортификационных сооружений). Тут бы орковские ИФС проломить".

"Еще один важный момент. Давайте отказываться от стереотипов. Великая Китайская стена или Стена Вестероса, как в "Играх престолов", не могли быть оперативно построены в наших условиях между Авдеевкой и Ласточкиным.

Та самая печально известная "линия Суровикина" - не одна, а много линий различных укреплений, фортификаций, минных и неминных заграждений, сооруженная в совершенно других условиях - природных, безопасностных и административных (под мощным принуждением). И то, вспомните: наши войска прошлым летом должны были пройти через немалую "открытую" территорию, прежде чем начать прогрызать собственно "линию".

В Донецкой области новые ИФС не имеют вида "стены" или "линии". Это разветвленная система свежих ВОПов (взводных опорных пунктов) на втором оборонительном рубеже, на которые в случае необходимости отойдут пехотные части. Те части, которые участвовали в заказе и частично - (своими инженерными взводами) - в сооружении этих опорников.

Этих новых ВОПов - десятки. На разную глубину полос обороны. Они пролегают сотнями метров зигзагообразных траншей - с огневыми ячейками в разные стороны, перекрытыми щелями, иногда с бронекапсулами. Также это также капониры, противотанковые рвы, бетонные бункеры, "зубы дракона", другие укрепления и заграждения, в зависимости от приближенности к ЛБС (линия боевого соприкосновения -ред.)".

По словам Лиховия, если старые нормативы предусматривали высоту траншеи 1,5 метра и ширину 0,8 метра, то новые траншеи имеют 2 метра в высоту и 1 метр в ширину - чтобы бойцы могли передвигаться, не пригибаясь, и могли в случае необходимости переносить по траншее раненых на носилках.

По мнению спикера ОСГВ, "те, кто говорит, якобы у ВСУ нет укреплений, презирает прежде всего этих военнослужащих инженерно-позиционных подразделений, которые добросовестно, с максимальной самоотдачей возводят все новые и новые фортификации".

Также Лиховий напомнил, что Россия сейчас проводит сразу несколько активных "ИПСО", которые направлены на подрыв доверия не только к руководству Украины и Вооруженных сил, но и к войску как таковому.

"И NYT, я еще не забыл утверждение одного влиятельного западного издания о том, что в Авдеевке в плен попала тысяча украинских военных. Проходит уже месяц, а их никто так и не увидел. Потому что эти заявления не соответствовали действительности. Эти фейки распространял Кремль как элемент продолжения войны средствами информационного воздействия.

Так и с фортификациями.

Друзья, давайте в этих оценках руководствоваться не политическими симпатиями, а фактами. И не такими, что "вот, один солдат сказал, что не видел траншей за Авдеевкой".

...И последнее. Подчеркну. Воюют не траншеи. Воюют люди в траншеях - люди обученные, люди с оружием, с поддержкой артиллерии и авиации.

Не стоит воспринимать фортификацию как очередную саму-по-себе-"вундерваффе", чудо-оружие, которое может самостоятельно остановить врага. Нет, это сделает только украинский солдат. А враг, к сожалению, имеет преимущество в личном составе. Тогда как у нас уже столько времени до сих пор не принят закон о мобилизации...".