Зеленский призвал партнеров передать дополнительные системы ПВО

Украина нуждается в срочных решениях союзников по передаче систем противовоздушной обороны, которые критически необходимы для защиты жизни людей, сообщает Деловая столица.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что сегодня, 6 марта, он провел встречу с премьером Греции Кириакисом Мицотакисом в Одессе. Главным вопросом в ходе переговоров была оборона Украины и возможности в активных действиях и защите.

Зеленский подчеркнул, что главный приоритет в переговорах с партнерами — противовоздушная оборона.

"Систем ПВО и возможностей производить оружие для защиты мира достаточно. Оружие нужно здесь, чтобы спасало жизнь людей. Решения нужны сейчас — не когда-то, а для людей, которые ежедневно и каждую ночь выдерживают террористические атаки" , — отметил президент.

Как сообщалось, утром 6 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе, когда город посещал с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.