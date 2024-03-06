Латвия присоединилось к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Латвия решила присоединиться к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Латвия присоединится к чешской инициативе, которую ранее предложил президент Петр Павел.

Эта инициатива заключается в закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

"Это самая важная возможность победить Россию, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину" , — сказал министр.