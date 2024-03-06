Латвия присоединилось к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины
Латвия решила присоединиться к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
Латвия присоединится к чешской инициативе, которую ранее предложил президент Петр Павел.
Эта инициатива заключается в закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.
"Это самая важная возможность победить Россию, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину", — сказал министр.