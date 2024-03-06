Командующий Сухопутными войсками рассказал о ситуации на фронте
Ситуация на фронте вскоре стабилизируется и Силы обороны Украины смогут проводить контрнаступательные операции, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в эфире национального телемарафона.
По его словам, российская армия сейчас пытается оккупировать как можно больше территории до президентских выборов в России любой ценой.
"Все делается для того, чтобы перехватить инициативу. Наша задача — стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага, максимально сделать перегруппировку для вывода частей, нуждающихся в восстановлении, создать ударную группировку и провести в этом году контрударные действия. Нам это удается. Ситуация стабилизируется", – подчеркнул Павлюк.
Командующий Сухопутными войсками добавил, что самыми горячими сейчас являются направления Авдеевки, Часового Яра, Тернов в сторону Лимана.
"Я думаю, что мы в ближайшее время стабилизируем ситуацию и сделаем все, чтобы войска перешли в активные действия и перехватили инициативу", — подчеркнул Павлюк.