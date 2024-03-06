Генштаб: ВСУ отбили до полусотни атак на самых горячих направлениях

Силы обороны Украины в течение суток отразили 49 вражеских атак на Авдеевском, Новопавловском и Бахмутском направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 6 марта.

В течение суток произошло 76 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах Каменки Сумской области и Казачьей Лопани Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Елино, Костобобров Черниговской области; Старая Гута, Николаевка, Басовка, Александровка Сумской области; Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении силами обороны отбиты 3 атаки противника в районе Табаевки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Спорного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Ямполевки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 11 атак противника в районах н.п. Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Богдановка, Ступочки и Нью-Йорк Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах н.п. Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Покровска, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах н.п. Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах н.п. Красногоровка, Водяное, Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Старомайорское Донецкой области и Новодаровка, Красное Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Приднепровском (Херсонском) направлении в течение суток противник штурмовых действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, в том числе Херсон, Золотая Балка, Львов, Антоновка, Станислав Херсонской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 складу боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.