Оккупанты обстрелом разрушили торговый центр "Эпицентр" в Никополе

В результате российской атаки 6 марта был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе, обошлось без жертв, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Эпицентра".

"Это был один из крупнейших торговых объектов города площадью более 5100 кв. м, который обеспечивал товарами первой необходимости все близлежащие населенные пункты. С начала войны он не прекратил функционирование" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники пожарной безопасности города и работники компании приложили максимум усилий для преодоления огня, но разрушения остановить не удалось.

В "Эпицентре" напомнили, что ранее россияне полностью разрушили пять торговых центров компании в Мариуполе, Чернигове, Буче, Харькове и Херсоне.

Еще часть объектов сети "Эпицентр" прекратила работу из-за активных боевых действий, постоянных обстрелов и захвата украинских территорий оккупационными войсками, добавили в сети.

"Несмотря на существенные потери, компания взяла на себя обязательства восстановить утраченные торговые объекты везде, где это будет возможно" , - говорится в сообщении.

Напомним:

Российские войска 6 марта из артиллерии ударили по торговому центру в Никополе Днепропетровской области, огонь охватил 4 тысячи квадратных метров.