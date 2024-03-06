Теннисистов из России и Беларуси допустили на Олимпийские игры 2024

Международная федерация тенниса (ITF) допустила спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские и Паралимпийские игры-2024, проходящие в Париже, в статусе нейтральных, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении Международной федерации тенниса.

"Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет позволят квалифицированным и соответствующим спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года как индивидуальные нейтральные спортсмены ("AIN") и Паралимпийские игры как нейтральные парали" подтверждает, что теннисистам из этих стран будет разрешено принимать участие в Олимпийских и Паралимпийских теннисных соревнованиях в индивидуальном и нейтральном качестве, если они отвечают принципам AIN МОК и NPA IPC. Нейтральные спортсмены должны отвечать требованиям отбора и приемлемости, изложенным в применимых Правилах ITF" , — отметили в ITF.

Отмечается, что gозиция ITF также соответствует международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года.