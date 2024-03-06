Российская атака на Сумы: повреждено более 230 квартир, детсад и школа

В результате российской атаки беспилотниками в ночь на 6 марта, было повреждено 235 квартир, лечебные и учебные заведения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Сумская областная администрация.

Развернуты штабы по ликвидации последствий российской атаки на территории Сумской городской территориальной общины. Для ликвидации разрушений была задействована специализированная техника коммунальных служб и 45 человек.

"Обнаружены повреждения в 235 домохозяйствах (квартиры), 2 – лечебных заведениях, 1 – детсад, 1 – школа, 1 – библиотека, 1 медицинский колледж в которых повреждены 589 окон. В настоящее время во всех зданиях восстановлено водо-, газо-, тепло- и тепло- и электроснабжение. 534 оконных проема уже закрыты пленкой или OSB-плитами" , — говорится в сообщении.

Пострадавшим предоставляется квалифицированная помощь.

Как сообщалось, в ночь на 6 марта россияне "шахедами" атаковали инфраструктуру в Сумах. Ранены пять человек, среди которых ребенок.

На севере Сумской области россияне применили шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5, чтобы дистанционно заминировать село.