СМИ: Россия силой отправляет на войну против Украины граждан Индии

Россия обманом завербовала на войну против Украины граждан Индии и теперь силой отправляет их на фронт, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает News18 и журналистка индийского канала NDTV Ума Судхир.

Что известно об этой ситуации

Семеро граждан Индии опубликовали видеообращение, в котором заявили, что их заставляют воевать за Россию против Украины.

Они якобы приехали в Россию, чтобы встретить Новый год в конце декабря 2023 года. Затем, по их словам, турагент предложил им также посетить Белоруссию, на что они согласились.

"Мы не знали, что нам нужна виза. Когда мы приехали в Беларусь, агент попросил у нас деньги, а потом исчез", - сказал гражданин Индии.

Индийцев отправили на передовую

После этого их задержала милиция и передала лицам, принимающим решения, которые заставили их подписать документы. Поскольку документы были написаны на русском языке, индийские граждане не понимали их содержания, но все равно подписали.

23-year-old man who said he is from #Gurdaspur #Punjab #GagandeepSingh called @ndtv @ndtvindia to appeal to @MEAIndia @states_mea @DrSJaishankar to help them return to India; says 7 of them who met in Russia may be deployed any time, without any training, to fight war in #Ukraine pic.twitter.com/re6eFuyY1v — Uma Sudhir (@umasudhir) March 4, 2024

Им объяснили, что альтернативой военной службе в российской армии может стать тюремное заключение на 10 лет.

"Теперь нас заставляют воевать в войне против Украины", - говорят они.

В течение 15 дней они проходили военную подготовку, а затем были отправлены в зону боевых действий.

Погибший гражданин Индии

Посольство Индии в России заявило, что ему стало известно о трагической гибели гражданина Индии Шри Мохаммеда Асфана.

"Мы поддерживаем связь с семьей и российскими властями. Миссия приложит усилия, чтобы отправить его останки в Индию", - говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что 30-летний Асфан, родом из Хайдарабада, был убит во время войны России против Украины.

Его и еще нескольких человек обманули агенты и завербовали в качестве "помощников" для участия в войне на стороне российской армии. Семья Асфана ранее обратилась к правительству с просьбой помочь вернуть граждан Индии из зоны боевых действий.

Россия вербует граждан Индии на войну

Ранее Индия обратилась в РФ с просьбой о досрочном увольнении некоторых своих граждан, работающих с российской армией на "вспомогательных должностях".

Заявление МИД Индии прозвучало после того, как местная газета сообщила, что в прошлом году около 100 индийцев были приняты на работу по контрактам сроком не менее года.

Граждане многих стран искали работу в российской армии, в том числе из соседнего с Индией Непала.