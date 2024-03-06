СМИ: Россия силой отправляет на войну против Украины граждан Индии
Россия обманом завербовала на войну против Украины граждан Индии и теперь силой отправляет их на фронт, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает News18 и журналистка индийского канала NDTV Ума Судхир.
Что известно об этой ситуации
Семеро граждан Индии опубликовали видеообращение, в котором заявили, что их заставляют воевать за Россию против Украины.
Они якобы приехали в Россию, чтобы встретить Новый год в конце декабря 2023 года. Затем, по их словам, турагент предложил им также посетить Белоруссию, на что они согласились.
"Мы не знали, что нам нужна виза. Когда мы приехали в Беларусь, агент попросил у нас деньги, а потом исчез", - сказал гражданин Индии.
Индийцев отправили на передовую
После этого их задержала милиция и передала лицам, принимающим решения, которые заставили их подписать документы. Поскольку документы были написаны на русском языке, индийские граждане не понимали их содержания, но все равно подписали.
Им объяснили, что альтернативой военной службе в российской армии может стать тюремное заключение на 10 лет.
"Теперь нас заставляют воевать в войне против Украины", - говорят они.
В течение 15 дней они проходили военную подготовку, а затем были отправлены в зону боевых действий.
Погибший гражданин Индии
Посольство Индии в России заявило, что ему стало известно о трагической гибели гражданина Индии Шри Мохаммеда Асфана.
"Мы поддерживаем связь с семьей и российскими властями. Миссия приложит усилия, чтобы отправить его останки в Индию", - говорится в сообщении.
СМИ сообщают, что 30-летний Асфан, родом из Хайдарабада, был убит во время войны России против Украины.
Его и еще нескольких человек обманули агенты и завербовали в качестве "помощников" для участия в войне на стороне российской армии. Семья Асфана ранее обратилась к правительству с просьбой помочь вернуть граждан Индии из зоны боевых действий.
Россия вербует граждан Индии на войну
Ранее Индия обратилась в РФ с просьбой о досрочном увольнении некоторых своих граждан, работающих с российской армией на "вспомогательных должностях".
Заявление МИД Индии прозвучало после того, как местная газета сообщила, что в прошлом году около 100 индийцев были приняты на работу по контрактам сроком не менее года.
Граждане многих стран искали работу в российской армии, в том числе из соседнего с Индией Непала.