США могут выделить Украине 200 млн долларов из резервов Пентагона – Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около 200 млн долларов из финансирования американской армии для оказания оперативной помощи Украине.﻿﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

В публикации говорится, что, по словам лиц, знакомых с этим вопросом, администрация Байдена обдумывает, сможет ли она выделить около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет помощи остается заблокированным в Конгрессе.

Как отмечается, эти средства могли бы быть использованы для обеспечения критически важного вооружения, материалов и другого оборудования, поскольку Украина сталкивается с дефицитом артиллерийских снарядов, и это происходит на фоне того, что российские войска за последние недели осуществляют медленное продвижение.

"Обсуждение использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают безумные усилия Белого дома, направленные на поиск любой возможной поддержки для Украины.