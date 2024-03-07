В ISW оценили возможность Украины перехватить инициативу на фронте у России

Специалисты Института изучения войны (ISW) считают, что с точки зрения оперативной целесообразности Украина должна перехватить инициативу у российских захватчиков, однако задержки с предоставлением западной помощи отложат усилия Сил обороны, сообщает Украинская правда.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил 6 марта, что Украина попытается перехватить инициативу и провести контрнаступательные действия в 2024 году

По мнению аналитиков, попытка Украины перехватить инициативу в 2024 году имеет основания с точки зрения оперативной целесообразности.

"Россия сможет определять место, время, масштаб и требования к боевым действиям в Украине до тех пор, пока она будет сохранять инициативу на всем театре военных действий, что может позволить РФ заставить Украину тратить материальные средства и живую силу на реактивные оборонительные операции, лишая Украину возможности накопить материальные средства, необходимые для будущих контрнаступательных операций" , – говорится в отчете.

ISW продолжает оценивать, что для Украины было бы глупо уступать преимущество инициативы на всем театре военных действий России на более долгое время, чем это необходимо.

Однако, добавляют эксперты, дальнейшие задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности, вероятно, отложат украинские усилия по возвращению себе инициативы на всем театре военных действий.

"Дефицит материальных средств заставляет украинские войска доукомплектовывать их, а неопреде ﻿﻿ ленность относительно будущей помощи, вероятно, ограничивает украинское оперативное планирование.

Задержки с критически важной помощью заставят Украину принимать сложные решения по распределению ресурсов между будущими оперативно важными контрнаступательными операциями и текущими украинскими оборонительными операциями против российских нападающих, которые сейчас удерживают инициативу" , – отмечают в обзоре.

Ключевые выводы ISW за 6 марта