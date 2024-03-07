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Курс валют НБУ на 7 марта

Курс валют НБУ на 7 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 7 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 6 марта, упал на 13 коп до 38.2664 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 41.5918 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 6 коп до 48.6270 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 43.2438 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 5 коп до 9.6774 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.266400 --0.1279
EUR Евро 41.591800 --0.0545
GBP Фунт стерлингов 48.627000 --0.0608
CHF Швейцарский франк 43.243800 --0.076
PLN Польский злотый 9.677400 +0.0463

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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