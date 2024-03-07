Курс валют НБУ на 7 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 7 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 6 марта, упал на 13 коп до 38.2664 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 41.5918 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 6 коп до 48.6270 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 43.2438 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 5 коп до 9.6774 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.266400
|EUR
|Евро
|41.591800
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.627000
|CHF
|Швейцарский франк
|43.243800
|PLN
|Польский злотый
|9.677400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.