Курс валют НБУ на 7 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 7 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 6 марта, упал на 13 коп до 38.2664 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 41.5918 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 6 коп до 48.6270 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 43.2438 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 5 коп до 9.6774 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.266 400 EUR Евро 41.591 800 GBP Фунт стерлингов 48.627 000 CHF Швейцарский франк 43.243 800 PLN Польский злотый 9.677 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.