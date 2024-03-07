Байден выступит с обращением к Когрессу, будет говорить об Украине

Президент США Джо Байден планирует во время обращения к обеим палатам Конгресса с докладом "О состоянии дел в стране" поднять вопрос помощи Украине и призвать законодателей немедленно принять соответствующий законопроект. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Укринформ.

"Применительно к Украине, безусловно, президент продолжит настаивать на том, что республиканцы в Палате представителей должны продвигаться дальше, спикер должен вынести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности" , - сказала представительница Белого дома.

Она еще раз выразила уверенность, что в случае вынесения на голосование этот законопроект получил бы преимущественную поддержку законодателей.

"Это также касается нашей собственной национальной безопасности. Поэтому мы не можем позволить, чтобы политика помешала нашей нацбезопасности" , - отметила Жан-Пьер.

Как сообщалось, президент США 7 марта выступит с ежегодным обращением "О положении дел в стране" на объединенном заседании обеих палат американского Конгресса. Событие начнется в 20:00 по Киеву.