Байден выступит с обращением к Когрессу, будет говорить об Украине
Президент США Джо Байден планирует во время обращения к обеим палатам Конгресса с докладом "О состоянии дел в стране" поднять вопрос помощи Украине и призвать законодателей немедленно принять соответствующий законопроект. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Укринформ.
"Применительно к Украине, безусловно, президент продолжит настаивать на том, что республиканцы в Палате представителей должны продвигаться дальше, спикер должен вынести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности", - сказала представительница Белого дома.
Она еще раз выразила уверенность, что в случае вынесения на голосование этот законопроект получил бы преимущественную поддержку законодателей.
"Это также касается нашей собственной национальной безопасности. Поэтому мы не можем позволить, чтобы политика помешала нашей нацбезопасности", - отметила Жан-Пьер.
Как сообщалось, президент США 7 марта выступит с ежегодным обращением "О положении дел в стране" на объединенном заседании обеих палат американского Конгресса. Событие начнется в 20:00 по Киеву.