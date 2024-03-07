Чешская компания планирует создать в Украине оборонные заводы

Корпорация Czechoslovak Group планирует инвестировать в создание в Украине совместных оборонных предприятий, сообщает Деловая столица.

По словам владельца компании Михала Стрнада, компания хочет вложить "сотни миллионов евро" в украинскую экономику. Сейчас ведутся переговоры с государственным концерном "Укроборонпром" о возможном создании совместного предприятия, также осматриваются места для производства артиллерийских и танковых снарядов, тяжелой техники.

По информации издания BNN, главное внимание планируют уделить производству артиллерийских боеприпасов, а также запасных частей для бронетехники, изделий из бронированной стали.

Впрочем, есть и сложности, связанные с постоянными обстрелами территории Украины, что представляет угрозу как для сотрудников, так и для предприятия в целом.

Czechoslovak Group ранее уже производила ремонт и модернизацию танков T-72 в Чехии и поставляла их в Украину после полномасштабного вторжения РФ.