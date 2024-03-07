РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 42 артсистемы – Генштаб
Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1160 военных, 17 танков, 42 артиллерийские системы, 51 бронемашин и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 421 430 (+1 160) человек,
- танков − 6 695 (+17) ед,
- боевых бронированных машин − 12 779 (+51) ед,
- артиллерийских систем − 10 350 (+42) ед,
- РСЗО − 1009 (+1) ед,
- средств ПВО − 701 (+0) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 963 (+42) ед,
- крылатых ракет − 1 919 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 532 (+53) ед,
- специальной техники – 1 647 (+5) ед.