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РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 42 артсистемы – Генштаб

РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 42 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1160 военных, 17 танков, 42 артиллерийские системы, 51 бронемашин и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 421 430 (+1 160) человек,
  • танков − 6 695 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 779 (+51) ед,
  • артиллерийских систем − 10 350 (+42) ед,
  • РСЗО − 1009 (+1) ед,
  • средств ПВО − 701 (+0) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 963 (+42) ед,
  • крылатых ракет − 1 919 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 532 (+53) ед,
  • специальной техники – 1 647 (+5) ед.

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