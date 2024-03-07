РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 42 артсистемы – Генштаб

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1160 военных, 17 танков, 42 артиллерийские системы, 51 бронемашин и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.03.24 ориентировочно составили: