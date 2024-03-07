Ракета РФ в Одессе взорвалась в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции – СМИ

Ракета, которую выпустили российские захватчики по Одессе 6 марта, взорвалась в 500 метрах от президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса во время визита.﻿﻿ Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, сообщает Украинская правда.

"По словам источника, конвой, который перевозил лидеров с визитом в город, почувствовал на себе последствия удара, и группа увидела "грибовидное облако" дыма" , – говорится в публикации.

CNN отмечает, что Зеленский часто совершает рискованные поездки на линию фронта и приветствовал десятки мировых лидеров в Украине за более чем два года войны с Россией, но нападение в среду может стать одним из "звонков для президента".

Кроме того, близость удара к Мицотакису, лидеру государства-члена НАТО, также подчеркивает опасность таких визитов и "потенциальные глобальные последствия конфликта".

Мицотакис рассказал, что Зеленский провел для него экскурсию по южному городу, прежде чем они услышали сирены воздушной тревоги.

"Вскоре после этого, когда мы садились в наши машины, мы услышали сильный взрыв. "Я думаю, что для нас это лучшее, самое яркое напоминание о том, что здесь происходит настоящая война. Ежедневно идет война, которая затрагивает не только фронт, солдат, она затрагивает наших невинных сограждан" , - подчеркнул Мицотакис в общении с журналистами.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что видел удар РФ по Одессе утром 6 марта, поскольку вместе с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в этот момент находился в городе. Также он отметил, что в результате этой атаки врага есть погибшие и раненые.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 10:41, после чего раздался мощный взрыв. В 10:45 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

В результате российского удара по портовой инфрастуктуре Одессы 6 марта погибли пять человек.