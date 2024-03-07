Соцсеть X может перестать показывать количество лайков и репостов

Социальная сеть X, бывший Twitter, может перестать показывать количество лайков и репостов, которые получают люди. ﻿Об этом заявил владелец соцсети Илон Маск, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его мнению, отображение лайков и репостов под постами делает платформу неопрятной.

Это уже не первый раз, когда Маск предлагает кардинально изменить X с тех пор, как он приобрел ее в октябре 2022 года.

В августе Маск заявил, что X будет удалять все заголовки статей из ссылок, размещенных на платформе. Это, по его словам, значительно улучшит эстетику сайта.

Изменения были внедрены в октябре, но менее чем через два месяца Маск отказался от своего решения. 22 ноября Маск сообщил в посте X, что X будет отображать заголовки статей "в верхней части изображения карточки URL".