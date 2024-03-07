Евросоюз усилит контроль за использованием финпомощи Украиной – СМИ

Инструмент контроля над использованием средств ЕС для Украины по четырехлетней программе Ukraine Facility на 50 млрд евро будет иметь три уровня, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

Как пишет издание, контролировать расходы будет аудиторская служба Украины. Правительство будет обязано публиковать данные о физических и юридических лицах, получающих суммы свыше 100 тысяч евро на реализацию реформ и инвестиций.

Во-вторых, будет организован независимый Аудиторский совет, который сможет проводить проверки в любой момент реализации программы и будет сообщать Еврокомиссии о возможном нецелевом использовании средств.

В-третьих, отдельно ежеквартально контроль над расходом средств будет проводить Еврокомиссия. Она будет предоставлять Европейскому парламенту и Совету ежегодную оценку использования средств, предоставленных Украине.

Причины контроля

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук Ваврищук считает, что усиленный контроль над выполнением программы обусловлен тем, что это не просто программа поддержки экономики в период войны, но и инструмент, чтобы стимулировать приближение Украины к стандартам ЕС.

"Еврокомиссия несет большую политическую ответственность за полное выполнение Украиной условий кредитования. Очевидно, есть желание сделать так, чтобы никто из оппонентов программы не мог упрекнуть, что она не достигла целей. Отсюда и желание и необходимость установить четкий контроль за исполнением условий" , - заявил он.

Программа ЕС

Напомним, 28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят до 2027 года 50 млрд евро долгосрочных кредитов. Первый транш на 4,5 млрд евро ожидается в марте.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, это программа поддержки инвестиций, поддержки экономики и движения к членству в ЕС.