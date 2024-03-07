В литовской разведке прогнозируют, что РФ может воевать не менее двух лет

В разведке Литвы заявляют, что у РФ достаточно ресурсов, чтобы воевать в Украине с нынешней интенсивностью еще минимум два года. Об этом говорится в совместном отчете контрразведывательного Департамента государственной безопасности и военной Службы военной разведки и безопасности при Министерстве обороны, сообщает Европейская правда.

Разведка Литвы отмечает, что РФ имеет достаточные финансовые, человеческие и материально-технические ресурсы для продолжения боевых действий подобной интенсивности, по крайней мере в "ближайшей перспективе". По оценке разведки, это означает период до двух лет.

Как говорится в отчете, Россия выделяет огромные ресурсы на войну в Украине и не демонстрирует никакой склонности к деэскалации конфликта, хотя ей не удается достичь своих оперативных целей.

"В то же время РФ готовится к долгосрочной конфронтации с НАТО, в частности в регионе Балтийского моря, и для этого постепенно расширяет свои военные возможности на запад" , – указывает разведка.

В отчете сообщается, что Кремль начал масштабную реформу своих вооруженных сил, которая расширит военный потенциал России в регионе Балтийского моря. Запланированные структурные и командные изменения уже начались, некоторые из них реализуются в Калининграде и на западе РФ.

"Эта реформа является долгосрочным проектом, который потребует много ресурсов и продлится минимум от нескольких до десяти лет" , – утверждают литовские разведывательные службы.

По их словам, общий темп и масштабы реформы будут напрямую зависеть от хода, продолжительности и результата боевых действий в Украине.

В отчете также говорится, что война в Украине обошлась РФ гораздо дороже, чем она планировала в прошлом году, и в первой половине 2023 года военные расходы превысили сумму, официально предусмотренную на весь год, а в этом году на военный бюджет уже выделено не менее трети бюджета – 102 миллиарда евро.

"Реальная сумма, несомненно, выше, учитывая засекреченные статьи бюджетных расходов. Война, военная промышленность становится движущей силой российской экономики, привлекая финансовые, материальные и человеческие ресурсы страны за счет других сфер экономики" , – отмечает разведка.

Разведслужбы также указывают на то, что Беларусь развивает потенциал для развертывания ядерного оружия под контролем РФ. По их данным, в Беларуси ведутся работы по модернизации и оснащению инфраструктуры для хранения ядерного оружия.