В Госдепе США прокомментировал обстрел Одессы во время визита премьера Греции

В Госдепе США прокомментировали ракетный удар по Одессе во время пребывания там президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает Европейская правда.

С соответствующим заявлением выступил представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге.

Он подчеркнул, что этот удар, в частности, является напоминанием, что Украина нуждается в ракетах-перехватчиках для систем ПВО.

"И это напоминание о том, что Конгресс США должен принять меры, как мы и призывали его к этому, чтобы поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии" , – добавил представитель Госдепа.

Напомним, накануне греческий премьер рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту и взрыв произошел очень близко от них. Никто из греческой делегации не пострадал.