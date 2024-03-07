У Байдена заявили, что ищут дополнительные варианты помощи Украине

Соединенные Штаты ищут дополнительные возможности для помощи Украине до тех пор, пока Конгресс не одобрил дополнительное финансирование. Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

"Мы хотим посмотреть, что еще можно сделать. И, конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, есть ли еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину" , – сказал Кирби.

Он отметил, что США также работают с союзниками и партнерами по возможным вкладам. Впрочем, главная задача администрации сейчас – это работа с Конгрессом для разблокирования финансирования помощи Украине:

"Ни одно из этих усилий не сможет заменить объем, масштаб, который нам обеспечило бы одобрение запроса на дополнительное финансирование".

Кирби говорит, что, несмотря на рассмотрение других возможностей, "они не будут такими же красивыми, как запрос на дополнительное финансирование", одобренный Когресом.

"Его ничем нельзя заменить. Как я уже говорил много раз, нет какого-то имеющегося магического источника (средств - ред.), способного сделать то, что может сделать дополнительное финансирование. Рассматриваем ли мы варианты? Абсолютно. Мы должны, учитывая ситуацию на месте, особенно на востоке" , – добавил представитель Белого дома.

Относительно голосования в Конгрессе Кирби подчеркнул, что голоса в поддержку решения есть и все зависит от спикера Палаты представителей Майка Джонсона.