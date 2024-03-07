Подготовка фортификаций в Украине недостаточна, окопы копают под обстрелами – WSJ

Кампания Украины по строительству укреплений на дала значительных результатов, а украинские войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под обстрелами.﻿﻿ Об этом пишет The Wall Street Journal﻿, сообщает Украинская правда.

Как отмечает издание, в ноябре Украина объявила о начале кампании по строительству разветвленной сети фортификационных сооружений вдоль линии фронта, особенно в районе Авдеевки. Президент Владимир Зеленский призвал ускорить строительство и призвал частные компании и доноров присоединиться к нему.

"Но западные чиновники и украинские солдаты говорят, что эта кампания не дала значительных результатов, и отсутствие прогресса становится проблемой для Украины, поскольку Россия усиливает свои атаки. За последние дни она вытеснила украинские силы из ряда сел к западу от Авдеевки, хотя холмы и водоемы чуть дальше на запад могут служить естественными препятствиями для Киева, которые защитят.

Москва знает, что украинским подразделениям не хватает свежих солдат и боеприпасов. США и Европа не в состоянии быстро перевооружить Киев. Украинские официальные лица и военное командование говорят, что нынешняя тактика России по зондирующим атакам имеет целью воспользоваться инициативой Москвы на поле боя перед тем, что они считают вероятным большим российским наступлением уже этой весной" , – говорится в статье.

WSJ отмечает, что захват Авдеевки является наиболее значимой победой Москвы на поле боя за почти год.

Украинские военные, как пишет издание, пытаясь дать отпор, накапливают боеприпасы и ищут возможности нанести удар по российским войскам с ходу - подход, известный как активная оборона.

"Солдаты в этом районе (на Авдеевском направлении - ред.) говорят, что войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под обстрелами. Сложность задачи заключается в том, что одной только живой силы недостаточно" , – пишет WSJ.

Издание отмечает, что построение физической обороны сейчас "жизненно важно для Украины", не в последнюю очередь потому, что она также пытается мобилизовать войска.

"До сих пор страна проводила необычную политику, призывая в армию только мужчин в возрасте от 27 лет и освобождая от призыва всех, кто моложе этого возраста.