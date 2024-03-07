Байден призвал поклонников Хейли проголосовать за него на выборах

Президент США Джо Байден призвал сторонников Никки Хейли поддержать его на выборах после того, как бывшая конкурентка Дональда Трампа в борьбе за президентскую номинацию от Республиканской партии вышла из гонки, сообщает Европейская правда.

"Дональд Трамп четко дал понять, что ему не нужны сторонники Никки Хейли. Я хочу внести ясность: для них есть место в моей кампании" , – отметил Байден.

По его словам, нужно много мужества, чтобы баллотироваться в президенты. Он отметил, что "это особенно актуально в сегодняшней Республиканской партии, где так мало кто решается говорить правду о Дональде Трампе".

"Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который всегда следует за ним, о его неспособности отличить правильное от неправильного, о его пресмыкании перед Владимиром Путиным" , – указал Байден.

Президент США признал значительные политические разногласия между его кампанией и сторонниками Хейли, но указал на "фундаментальные вопросы", такие как поддержка НАТО и сохранение демократии, где обе стороны могут найти общий язык.

"Мы все знаем, что это не обычные выборы. И ставки для Америки не могут быть выше" , – считает Байден.

"Я знаю, что демократы, республиканцы и независимые не согласны по многим вопросам и имеют сильные убеждения. Это хорошо. Это то, за что выступает Америка. Но я также знаю, что демократов, республиканцев и независимых объединяет любовь к Америке" , – резюмировал он.

Накануне Хейли официально подтвердила, что выходит из борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии. Свое заявление Хейли сделала на следующий день после "супервторника", когда она выиграла только в Вермонте из 15 штатов, где проходили праймериз от Республиканской партии.